Дмитрий Свищев: "Надеюсь, Кокорина и Мамаева отпустят прямо в зале суда"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал передачу в суд уголовного дела полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина/

Ранее сегодня в МВД сообщили, что уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их соучастников направлено в суд. Дело было возбуждено по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ст. 116 ("Побои") и ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ.

- Футболисты находятся в СИЗО с начала октября прошлого года, достаточно длительное время. За это время с их стороны, на мой взгляд, было раскаяние в происшедшем. Общественность, которая изначально возмущалась их хулиганскими действиями, теперь выступает скорее на стороне футболистов, поскольку да, они действительно совершили противоправные действия. Но, к сожалению, подобные случаи ежедневно происходят то там, то тут в нашей стране. И за них в СИЗО на столь длительный срок людей не заточают.

Уверен, что суд примет справедливое решение. Надеюсь, что спортсменов отпустят прямо в зале суда, учитывая статьи, которые им вменяются. После этого они вернутся в футбол и должны приступить к тренировкам с удвоенным рвением и желанием, чтобы доказать, что за месяцы, проведенные в заключении, все осмыслили. И вынесенный ими урок из этой неприятной ситуации отразится на их качественной игре в футбол.

В целом, вся эта резонансная история с Кокориным и Мамаевым станет показательной не только для молодежи, но и для известных людей из разных сфер деятельности – артистов, музыкантов, политиков и многих других, которые, как мы знаем, бывает, что позволяют себе неправомерные поступки, в том числе в отношении своих родственников. Человек, приобретая популярность, должен, напротив, быть примером в своем поведении, осознавать эту ответственность, ведь на него смотрят сотни, тысячи, миллионы людей", - заявил Дмитрий Свищев.

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