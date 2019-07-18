Дмитрий Комбаров - о хобби брата Кирилла: "Когда увидел его картины, обомлел"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал в интервью "СЭ" о том, что его брат, игрок "Арсенала" Кирилл​ увлекается живописью.

– Каким поступком брат вас особенно удивил?

Дмитрий: – Пару лет назад Кирилл неожиданно увлекся живописью. Брал уроки у профессионального художника. Когда увидел картины брата, обомлел. Не поверил, что он сам все это рисовал. Вернее, писал. Невероятное красивые пейзажи. А портреты какие! Лица настолько узнаваемые! Писал ли он мой портрет? Нет, своих детей. У брата вся семья творческая. Катя, жена, тоже рисует, плюс года четыре назад создала собственный бренд одежды.

Кирилл: – Тут Дима ошибся. Портреты – работа Кати. Я пока что-то попроще рисую. Вообще живопись – это сложно, но безумно интересно. Отвлекает от насущного. (Александр Кружков)

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