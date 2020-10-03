Дмитрий Гунько: «Тедеско сегодня переиграл Семака»

Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» подвел итоги матча 10-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (1:1).

— Я бы сказал, что это ничья в пользу «Спартака», — сказал Гунько. — И не просто так Максименко признали лучшим игроком матча. Интрига в чемпионате продолжается. Но игра «Спартака» мне более понятна, чем игра «Зенита». «Спартак» был готов к забросам на Дзюбу.

— Чем удивил «Спартак»?

— «Спартак» понятен структурно. Удивил тем, что Урунов появился в центре поля.

— Кто из тренеров сегодня выиграл — Тедеско или Семак?

— Задумки тренеров все равно воплощают футболисты. Тренеры в отрыве от футболистов не могут все равно действовать. Но я думаю, сегодня Тедеско переиграл Семака. Настроение специалистов после матча, думаю, все показывает. (Константин Колмаков)