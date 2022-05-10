РФС выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Яшина

Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря московского футбольного клуба «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, скончалась на 92-м году жизни.

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи с этой утратой.

Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Яшин скончался 20 марта 1990 года.