13:22 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Баринов: "Проблем с адаптацией в сборной России у меня не будет"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов - о вызове в сборную России на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Казахстана.

- В Сочи была первая тренировка, и после нее подошел начальник команды и сказал: "готов в сборную ехать?" Я сказал, что, конечно, готов. Потом Семин сказал, что я отработаю вторую тренировку, затем улетаю в Москву, а оттуда - в Казахстан, - сказал футболист в интервью пресс-службе сборной. -  Из Сочи я летел в Москву, полтора часа поспал. Подождал, сел на самолет и опять лег поспать. В сборной я знаю практически всех. Никаких проблем с адаптацией не возникнет. Так что все нормально. Эмоции? Они были вчера. Я был очень рад, сообщений много поступало. Семья поздравила. Я очень рад, и я приехал сюда помогать сборной.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

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Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

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https://twitter.com/TeamRussia/status/1109388650079490048

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