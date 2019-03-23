Дмитрий Баринов: "Проблем с адаптацией в сборной России у меня не будет"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов - о вызове в сборную России на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Казахстана.

- В Сочи была первая тренировка, и после нее подошел начальник команды и сказал: "готов в сборную ехать?" Я сказал, что, конечно, готов. Потом Семин сказал, что я отработаю вторую тренировку, затем улетаю в Москву, а оттуда - в Казахстан, - сказал футболист в интервью пресс-службе сборной. - Из Сочи я летел в Москву, полтора часа поспал. Подождал, сел на самолет и опять лег поспать. В сборной я знаю практически всех. Никаких проблем с адаптацией не возникнет. Так что все нормально. Эмоции? Они были вчера. Я был очень рад, сообщений много поступало. Семья поздравила. Я очень рад, и я приехал сюда помогать сборной.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира