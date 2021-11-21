«Динамо» — «Арсенал»: Захарян забил впервые за 2 месяца
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян увеличил преимущество своей команды в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» — 5:0.
18-летний россиянин отличился на 60-й минуте встречи с передачи Дениса Макарова.
Гол в ворота «Арсенала» стал для Захаряна 3-м в сезоне-2021/22. Футболист отличился впервые с 19 сентября — тогда он принес победу своей команде в игре 8-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).
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