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«Динамо» — «Уфа»: Нойштедтер довел счет до крупного

20:13
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Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер отличился в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он довел преимущество москвичей до крупного — 3:0.

Для Нойштедтера этот гол стал не только первым в сезоне, но и вообще первым в РПЛ.

Динамо — Уфа

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