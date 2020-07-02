«Динамо» просидит на базе, как минимум, до следующего тура
2 июля 2020, 15:06
По информации «СЭ», «Динамо» продолжит изолироваться на базе в Новогорске до следующего тура РПЛ с тульским «Арсеналом» 4 июля. В ближайшие дни должно будет приняться решение о послаблениях. Футболистам могут разрешить жить у себя дома.
С 20 июня все члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал находятся на учебно-тренировочной базе клуба в закрытом режиме. Команда выезжает оттуда только на матчи.
Ранее пресс-служба бело-голубых объявила, что у трех игроков команды — Клинтона Нжи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски обнаружили коронавирус.
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