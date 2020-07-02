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«Динамо» просидит на базе, как минимум, до следующего тура

2 июля 2020, 15:06
«Динамо» в изоляции. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» в изоляции. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», «Динамо» продолжит изолироваться на базе в Новогорске до следующего тура РПЛ с тульским «Арсеналом» 4 июля. В ближайшие дни должно будет приняться решение о послаблениях. Футболистам могут разрешить жить у себя дома.

С 20 июня все члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал находятся на учебно-тренировочной базе клуба в закрытом режиме. Команда выезжает оттуда только на матчи.

Ранее пресс-служба бело-голубых объявила, что у трех игроков команды — Клинтона Нжи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски обнаружили коронавирус.

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