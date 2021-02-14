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Сделка по переходу Бохинена в ЦСКА затягивается из-за коронавируса

15:46
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Стало известно, почему трансфер полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена в московский ЦСКА затягивается, сообщает Eurosport.no.

По данным источника, переход 21-летнего норвежца в российский клуб откладывается из-за ограничений, связанных с пандемией коронавиурса. Сообщается, что армейцы объявят о переходе игрока на следующей неделе.

Бохинен является воспитанником «Стабека». За команду хавбек провел 73 матча, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.

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