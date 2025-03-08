ЦСКА — «Химки»: победный гол, видимо, забит с нарушением правил

На 90+3-й минуте матча 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Химки» (1:0) при стандарте, завершившемся победным голом Виллиана Роши, по всей видимости, были нарушены правила игры.

Миралем Пьянич, выполнивший угловой удар, разместил мяч вне углового сектора. Во всяком случае так это выглядело во время трансляции. Судья Рафаэль Шафеев не обратил на это внимания.

Видеоассистенты Василий Казарцев и Сергей Цыганок не имели права вмешаться в действия рефери. Подобная ситуация вне их компетенции.

ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. Он не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемуся мячу. За выполнением правил при штрафном ударе (соблюдением установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или, к примеру, вбрасывании мяча из аута тоже должен следить сам арбитр.