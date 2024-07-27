Смородская: «Я не верю в «Локомотив»! У него нет ни состава, ни тренера, ни идей»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение железнодорожников в матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Я не верю в «Локомотив»! У него нет ни состава, ни тренера, ни идей. Ни за что он не будет биться. Клуб сменил стратегию, ориентированную на то, чтобы растить и продавать игроков и быть в середине таблицы. Вы же видите, что там творится. Распродажа идет полным ходом. Уже и продавать некого», — сказала Смородская «СЭ.

«Динамо» набрало шесть очков и переместилось на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает шестую строчку с тремя баллами. В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в этом же турнире сыграет дома против «Ростова».