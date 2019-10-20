«Динамо» — «Краснодар»: Морозов открыл счет в матче
19:08
Защитник «Динамо» Григорий Морозов забил гол в ворота «Краснодара» на третьей минуте матча 13-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Защитник «Динамо» Константин Рауш прострелил с левого фланга, хавбек «быков» Юнес Намли, оказавшийся на позиции последнего защитника, не сумел вынести мяч, и Морозов с близкого расстояния переправил мяч в ворота Матвея Сафонова.
? Первый гол Григория Морозова в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? Смотрите #ДинамоКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/F4GgedNjTp
Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 3337Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи