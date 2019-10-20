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«Динамо» — «Краснодар»: Морозов открыл счет в матче

19:08
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Защитник «Динамо» Григорий Морозов забил гол в ворота «Краснодара» на третьей минуте матча 13-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Защитник «Динамо» Константин Рауш прострелил с левого фланга, хавбек «быков» Юнес Намли, оказавшийся на позиции последнего защитника, не сумел вынести мяч, и Морозов с близкого расстояния переправил мяч в ворота Матвея Сафонова.

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Динамо — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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