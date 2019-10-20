Защитник «Динамо» Григорий Морозов забил гол в ворота «Краснодара» на третьей минуте матча 13-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Защитник «Динамо» Константин Рауш прострелил с левого фланга, хавбек «быков» Юнес Намли, оказавшийся на позиции последнего защитника, не сумел вынести мяч, и Морозов с близкого расстояния переправил мяч в ворота Матвея Сафонова.

? Первый гол Григория Морозова в текущем розыгрыше чемпионата.



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