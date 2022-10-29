«Динамо» — «Химки»: Садыгов реализовал пенальти на последней минуте матча

Нападающий «Химок» Илья Садыгов отыграл один мяч в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:6.

На 90+3-й минуте Садыгов реализовал пенальти, назначенный за фол на форварде химчан Джамбулате Дулаеве.

Этот гол стал для Садыгова первым в сезоне-2022/23.