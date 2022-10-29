«Динамо» — «Химки»: Гладышев оформил дубль за две минуты

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев оформил дубль в матче 15-го тура РПЛ против «Химок» — 6:0.

Первый мяч 19-летний россиянин забил на 87-й минуте, а второй — на 89-й.

Теперь на счету Гладышева 4 гола в сезоне-2022/23 в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах.