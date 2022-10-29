«Динамо» — «Химки»: Гладышев оформил дубль за две минуты
Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев оформил дубль в матче 15-го тура РПЛ против «Химок» — 6:0.
Первый мяч 19-летний россиянин забил на 87-й минуте, а второй — на 89-й.
Теперь на счету Гладышева 4 гола в сезоне-2022/23 в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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|
|
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Спартак
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|
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Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Квинси Промес
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Спартак
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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Сочи
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