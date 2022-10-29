Пименов: «В клубе РПЛ Гогниев долго не протянет»
Пименов поделился мнением о работе Гогниева в «Химках»
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о работе Спартака Гогниева в «Химках».
«У «Химок» очень много проблем, которые им нужно решать. Знаю тренерскую философию Гогниева, но многие решения удивляют. Он хочет играть в атаку, но у него серьезные проблемы в обороне, которые он не решил. В клубе РПЛ он с такими результатами долго не протянет», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ».
Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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