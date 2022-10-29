Динияр Билялетдинов: «Локомотив» может закончить первый круг на позитивной ноте»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче железнодорожников против ЦСКА в 15-м туре РПЛ.

«Нужно посмотреть, что «Локомотив» противопоставит ЦСКА. На данный момент ЦСКА фаворит. Они отлично играют и создают много голевых моментов. «Локомотив» для меня разочарование сезона, но он может закончить первый круг на позитивной ноте», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ».

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет на «РЖД Арене» 29 октября. Начало — в 19.00 мск.

Армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА