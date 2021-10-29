Два россиянина вошли в топ-10 лучших голкиперов по отраженным пенальти за 30 лет

Издание Transfermarkt совместно с «Мяч Production» опубликовало список лучших вратарей из топ-5 лиг Европы, а также РПЛ по отражению пенальти. В нем представлены голкиперы, которые чаще всех (в процентном соотношении) отбивали 11-метровый за последние 30 лет.

В первую десятку вошли два российских вратаря: Александр Беленов и Сослан Джанаев.

Топ-10 вратарей за последние 30 лет по отражению пенальти:

1. Д. Алвес — 52 пенальти (25 отбитых), 46,2 процента

2. Р. Энке — 37 (13), 35,1

3. Х. Бутт — 47 (15), 31,9

4. Р. Ферманн — 47 (15), 31,9

5. С. Ромеро — 29 (9), 31,0

6. Т. Визе — 33 (10), 30,3

7. К. Кастелс — 40 (12), 30,0

8. Дида — 24 (7), 29,2

9. А. Беленов — 56 (16), 28,6

10. С. Джанаев — 39 (11), 28,2