Два россиянина вошли в топ-10 лучших голкиперов по отраженным пенальти за 30 лет
11:22
Издание Transfermarkt совместно с «Мяч Production» опубликовало список лучших вратарей из топ-5 лиг Европы, а также РПЛ по отражению пенальти. В нем представлены голкиперы, которые чаще всех (в процентном соотношении) отбивали 11-метровый за последние 30 лет.
В первую десятку вошли два российских вратаря: Александр Беленов и Сослан Джанаев.
Топ-10 вратарей за последние 30 лет по отражению пенальти:
1. Д. Алвес — 52 пенальти (25 отбитых), 46,2 процента
2. Р. Энке — 37 (13), 35,1
3. Х. Бутт — 47 (15), 31,9
4. Р. Ферманн — 47 (15), 31,9
5. С. Ромеро — 29 (9), 31,0
6. Т. Визе — 33 (10), 30,3
7. К. Кастелс — 40 (12), 30,0
8. Дида — 24 (7), 29,2
9. А. Беленов — 56 (16), 28,6
10. С. Джанаев — 39 (11), 28,2
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