Депутат Госдумы Лебедев: «10 апреля РПЛ не возобновится. Коронавирус в России пока только на ранней стадии»

Депутат Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев — о решении приостановить Тинькофф чемпионат России до 10 апреля.

— Хорошо, что наконец-то появилось такое решение о приостановке чемпионата России. Но давайте не будем сеять панику среди людей. А то все это обсуждают на каждом углу. Сводки о заболевших в мире напоминают сводки во время войны. Это настораживает... Считаю, мы как всегда плетемся в хвосте. Все европейские лиги уже давно ушли на карантин, а мы только сейчас. Здоровье людей должно стоять на первом месте.

— Допускаете, что пауза затянется, и 10 апреля чемпионат не возобновится?

— Да, 10 апреля, на мой взгляд, — не крайний срок. Если верить официальным властям и статистике, наша страна находится только на пороге этого заболевания. У нас коронавирус на ранней стадии. Возможно, 10 апреля не последняя дата. Иначе какой смысл переносить чемпионат Европы на следующий год? Почему под вопросом Олимпиада, которая должна была пройти в июле? Видимо, мы далеко не все знаем. Прочитал, что финал Лиги чемпионов назначен на 27 июня. Дата сдвинута пока на месяц. Так что ожидайте, что до лета ситуация не изменится. А в июне-июле, надеюсь, проблема будет решена. Коль Евро перенесли, хочется, чтобы мы свой чемпионат доиграли.

— А вот владелец «Спартака» Леонид Федун предложил вчера завершить этот чемпионат и уже подвести итоги.

— Мне как болельщику «Локомотива» было бы приятно увидеть свою команду на втором месте. Мы получим прямую путевку в Лигу чемпионов. Тем не менее, такое решение не совсем корректно по отношению к остальным командам. «Зенит» пока не чемпион. Да и «Ахмат» с «Крыльями» еще не заслуживают вылета в ФНЛ. Так что лучше доиграть.

— Еще одно предложение Федуна: «В Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое»

— Абсолютно с ним согласен. Во многих странах остановили сбор налогов, разрешили гражданам не выплачивать ипотеку. То есть людям идут навстречу. Надеюсь, что и наши власти поступят точно так же. Думаю, что мы к этому тоже придем.

Сейчас, когда работников отправляют на карантин, организации либо платят зарплату, но облагаются налогами. Либо ничего не платят. Тогда у работников возникает резонный вопрос: «Какого... Я тогда не пойду на карантин, продолжу ходить на работу, мне нужны деньги». Решение может быть принято только на уровне правительства каким-то одноразовым актом. По примеру Европы у нас тоже должны освободить от выплат налогов, ипотеки и так далее. (Виталий Айрапетов)