Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не исключил возвращения в «Спартак». Игрок выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год.

— Может быть, я еще сыграю в футболке «Спартака». Почему нет? Я всегда открыт. Мне часто пишут много пожеланий и хороших слов. Я трогательно попрощался с сотрудниками клуба. Это жизнь, — рассказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».

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