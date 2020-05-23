Денис Глушаков: «Стану тренером, сразу в сборную пойду вместо Черчесова!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в эфире передачи «Инсайдеры» на канале «Матч премьер» рассказал о своих планах стать тренером. 33-летний хавбек пошутил, что сразу возглавит сборную России.

— Стану тренером, тебя (обращаясь к ведущему Нобелю Арустамяну) возьму агентом игроков покупать, — сказал Глушаков. — Будешь деньги рубить — откаты, закаты...

Вижу себя тренером. Сразу в сборную пойду! Станислав Саламович закончит, пойду вместо него. Я шучу!