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Денис Глушаков: «Стану тренером, сразу в сборную пойду вместо Черчесова!»

23 мая 2020, 23:35
Мирослав Ромащенко, Станислав Черчесов, Денис Глушаков, Роман Шишкин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Мирослав Ромащенко, Станислав Черчесов, Денис Глушаков, Роман Шишкин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в эфире передачи «Инсайдеры» на канале «Матч премьер» рассказал о своих планах стать тренером. 33-летний хавбек пошутил, что сразу возглавит сборную России.

— Стану тренером, тебя (обращаясь к ведущему Нобелю Арустамяну) возьму агентом игроков покупать, — сказал Глушаков. — Будешь деньги рубить — откаты, закаты...

Вижу себя тренером. Сразу в сборную пойду! Станислав Саламович закончит, пойду вместо него. Я шучу!

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