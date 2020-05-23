Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова главного тренера грозненского клуба Игоря Шалимова в Instagram.

Специалист опубликовал в соцсети видео, где обратился к подписчикам в связи с наступающим финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса, назвав их дармоедами. Позднее он удалил этот пост.

— Думаю, люди неправильно поняли и начали какой-то бунт поднимать, — сказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».

Шалимов прокомментировал свои слова о людях-дармоедах //

Болельщики призвали Кадырова обратить внимание на слова Шалимова о «бомжах» //

Высказывания Шалимова о людях дармоедах может рассмотреть комитет по этике