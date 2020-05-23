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«Люди неправильно поняли». Глушаков — о словах Шалимова про дармоедов

22:36
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова главного тренера грозненского клуба Игоря Шалимова в Instagram.

Специалист опубликовал в соцсети видео, где обратился к подписчикам в связи с наступающим финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса, назвав их дармоедами. Позднее он удалил этот пост.

— Думаю, люди неправильно поняли и начали какой-то бунт поднимать, — сказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».

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