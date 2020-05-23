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Денис Глушаков: «Локомотив» можно переименовать в ФК «Семин»

22:23
Юрий Семин и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выразил свое отношение к уходу главного тренера Юрия Семина из «Локомотива». Контракт 73-летнего заканчивается 31 мая, с 1 июня москвичей возглавит серб Марко Николич.

Глушаков выступал за «железнодорожников» с 2005-го по 2013 год.

— Я был шокирован, потому что Юрия Павловича очень уважаю. Не знаю, какие там были условия и договоренности. Семин — величина «Локомотива». Вообще «Локомотив» можно переименовать в ФК «Семин» и все, — рассказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».

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