«На КФК можно и до 45 лет». Глушаков ответил на вопрос, сколько он собирается играть
22:46
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, сколько еще планирует играть футбол. 33-летний игрок выступал за такие клубы, как «Локомотив» и «Спартак».
— Сколько собираетесь играть?
— Сколько здоровье позволит.
— Ну это можно вообще сказать, что до 45.
— А почему нет? Ну тут зависит, где ты будешь играть и удовольствие получать. Можно на КФК и до 45 играть, — рассказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».
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