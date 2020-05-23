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«На КФК можно и до 45 лет». Глушаков ответил на вопрос, сколько он собирается играть

22:46
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, сколько еще планирует играть футбол. 33-летний игрок выступал за такие клубы, как «Локомотив» и «Спартак».

— Сколько собираетесь играть?

— Сколько здоровье позволит.

— Ну это можно вообще сказать, что до 45.

— А почему нет? Ну тут зависит, где ты будешь играть и удовольствие получать. Можно на КФК и до 45 играть, — рассказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер».

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