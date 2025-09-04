Дегтярев рассказал, что на встрече с клубами РПЛ могут обсудить потолок зарплат

Министр спорта России Михаил Дегтярев не исключил, что одной из тем встречи с представителями клубов РПЛ, запланированной на 9 сентября, может стать потолок зарплат.

«Встретимся с клубами, посмотрим, как работают академии, как готовятся молодые футболисты. Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет?» — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Дегтярева, на встрече будут представители всех клубов РПЛ. Он отметил, что разговор будет иметь «дружеский» характер, при этом высоко оценив работу президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.