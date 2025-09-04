Дегтярев — о лимите на легионеров: «10 в заявке, 5 на поле к 2028 году. Апеллировать к иностранному опыту не надо»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о необходимости плавного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Глава Минспорта РФ подчеркнул, что дискуссии по вопросу ужесточения лимита на легионеров исключены.

«Мы таргетируем пять иностранцев на поле — десять в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы такой лимит введем. 9 сентября мы собираем РФС, РПЛ, будет обстоятельный разговор. Я вижу так: 5 на 10 к 2028 году. Плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо», — цитирует Дегтярева matchtv.ru.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.