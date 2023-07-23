Хлусевич прокомментировал победу «Спартака» в первом туре РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победный матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2). В этой встрече футболист оформил дубль.

— Насколько психологически важно выиграть первый матч в сезоне?

— Наверное, это один из важных факторов. Первый матч, тем более, дома. Его важно выиграть и войти в сезон с победой и тремя очками.

— Какие эмоции от первых мячей за «Спартак»?

— Эмоции невероятные. В первый год не получалось отличиться, хотя моменты были. Не везло где-то, а сегодня наконец-то прорвало. Получилось забить два мяча, очень важных мяча. Я безумно доволен.

— Как поздравляли в раздевалке?

— Очень радовались, сильно поздравляли. Спасибо ребятам. Невероятные эмоции.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.