КДК РФС оставил в силе дисквалификацию полузащитника «Локомотива» Рыбчинского

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский пропустит матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», сообщает ТАСС 17 марта.

«КДК сегодня утром получил заключение экспертно-судейской комиссии по Рыбчинскому. После этого комитет в режиме видеоконференцсвязи рассмотрел письмо «Локомотива». На основании заключения экспертно-судейской комиссии КДК отказал в удовлетворении письма «Локомотива» об отмене желтой карточки Рыбчинскому», — сказал глава комитета РФС Артур Григорьянц в интервью агентству.

16 марта стало известно, что московский клуб обратился в РФС по поводу отмены желтой карточки футболиста.

22-летний Рыбчинский получил предупреждение в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:1), и теперь из-за перебора карточек вынужден пропустить следующий матч против «Уфы».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Рыбчинский провел 21 матч, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Встреча «Уфа» — «Локомотив» состоится в четверг, 18 марта. Начало — в 17.00 (мск).