Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Для капитана сборной России этот мяч стал 193-м в зачете «Клуба 100». По данному показателю Дзюба занимает третье место (131 гол в РПЛ, 13 в Кубке страны, 23 в еврокубках и 26 — за сборную России).

Дзюба — лучший бомбардир «Клуба 100» среди действующих футболистов. В общем рейтинге он занимает третье место. Опережают форварда только Олег Веретенников (207 голов) и Александр Кержаков (233).

В чемпионате России больше Дзюбы забивали также Кержаков (139) и Веретенников (143).

Через несколько минут Дзюба мог забить еще один мяч, но не смог переиграть с пенальти Игоря Акинфеева.