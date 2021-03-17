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ЦСКА — «Зенит»: Дзюба все ближе к Веретенникову и Кержакову в «Клубе 100»

20:52
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Для капитана сборной России этот мяч стал 193-м в зачете «Клуба 100». По данному показателю Дзюба занимает третье место (131 гол в РПЛ, 13 в Кубке страны, 23 в еврокубках и 26 — за сборную России).

Дзюба — лучший бомбардир «Клуба 100» среди действующих футболистов. В общем рейтинге он занимает третье место. Опережают форварда только Олег Веретенников (207 голов) и Александр Кержаков (233).

В чемпионате России больше Дзюбы забивали также Кержаков (139) и Веретенников (143).

Через несколько минут Дзюба мог забить еще один мяч, но не смог переиграть с пенальти Игоря Акинфеева.

ЦСКА — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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