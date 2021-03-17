Матч 23-го тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» начался почти на десять минут позже запланированного времени.

Игра должна была стартовать в 20.00, через несколько минут после окончания игры «Ротор» — «Ростов» (0:4). Однако в первом тайме встречи в Волгограде команды отыграли 55 минут из-за того, что главный арбитр Кирилл Левников трижды консультировался с ВАР при принятии решений.

Эта ситуация сильно разозлила болельщиков, которые планировали смотреть трансляцию по телевизору.

Не зозо, но с командой: «Требую от «Матч ТВ» компенсацию за то, что я была вынуждена смотреть на Гогуа в течении десяти минут в ожидании матча».

Василий Уралев: «Матч ТВ» — скоты».

Анатолий Смыслов: «Матч ТВ» такой «Матч ТВ».

Nik: «Гениальная организация трансляций от «Матч ТВ»

Andrey Rusov: «Зашел на «Матч ТВ», смотрю, там «Ротор» — «Ростов». Ну, думаю, значит на «Матч Премьер». Пошел, купил трансляцию. Открываю — там те же «Ротор» — «Ростов».