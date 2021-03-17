Лучшим футболистом матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (2:3) признан полузащитник гостей Вендел. Бразилец сделал дубль в этой игре.

Еще один мяч у сине-бело-голубых забил Артем Дзюба, который также не реализовал пенальти. У хозяев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич (с пенальти).