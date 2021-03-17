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Вендел признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Зенит»

22:10
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Лучшим футболистом матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (2:3) признан полузащитник гостей Вендел. Бразилец сделал дубль в этой игре.

Еще один мяч у сине-бело-голубых забил Артем Дзюба, который также не реализовал пенальти. У хозяев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич (с пенальти).

ЦСКА — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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