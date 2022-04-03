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Игроки ЦСКА и «Урала» предъявляли претензии арбитру сразу после финального свистка

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 апреля. ЦСКА — «Урал». Эмоции после матча.
3 апреля. ЦСКА — «Урал». Эмоции после матча.
3 апреля. ЦСКА — «Урал». Эмоции после матча.
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В матче ЦСКА — «Урал» главный арбитр встречи Игорь Панин второй пошел смотреть ВАР в добавленное ко второму тайму время. На этот раз право на одиннадцатиметровый могли получить гости.

Однако судья принял решение продолжить встречу, не зафиксировав фол.

Сразу после вода мяча в игру он дал финальный свисток. Его немедленно окружили футболисты обеих команд, которые стали предъявлять ему претензии.

3 апреля. ЦСКА - "Урал". Эмоции после матча.
3 апреля. ЦСКА — «Урал». Эмоции после матча.

Затем к нему подошел президент «Урала» Григорий Иванов, который также хотел обсудить с ним какие-то эпизоды.

3 апреля. ЦСКА - "Урал". Эмоции после матча.
3 апреля. ЦСКА — «Урал». Эмоции после матча.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Урал
Голы
Дивеев, 3 (1:0), Бийол, 7 (1:1), Бикфалви, 55 (1:2), Юсуф Языджи, 90+4 (2:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Щенников (Мухин, 46) Дивеев (Ушаков, 56) Карраскаль (Дзагоев, 71) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи Эджуке (Яковлев, 59)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Колесниченко (Емельянов, 78) Шатов (Мишкич, 78) Магомадов Бикфалви
Предупреждения
Гбамен 66’  -  Кузьмичев 3’, Егорычев 36’
Судьи
Панин (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
1
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
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Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 0 : 1
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 2
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