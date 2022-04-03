Игроки ЦСКА и «Урала» предъявляли претензии арбитру сразу после финального свистка

В матче ЦСКА — «Урал» главный арбитр встречи Игорь Панин второй пошел смотреть ВАР в добавленное ко второму тайму время. На этот раз право на одиннадцатиметровый могли получить гости.

Однако судья принял решение продолжить встречу, не зафиксировав фол.

Сразу после вода мяча в игру он дал финальный свисток. Его немедленно окружили футболисты обеих команд, которые стали предъявлять ему претензии.

3 апреля. ЦСКА — «Урал». Эмоции после матча.

Затем к нему подошел президент «Урала» Григорий Иванов, который также хотел обсудить с ним какие-то эпизоды.