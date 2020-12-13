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ЦСКА — «Урал»: стартовые составы. Васин и Погребняк выйдут с первых минут

17:57
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Дзагоев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Шкурин, Эджуке.

Запасные: Тороп, Карпов, Ахметов, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Чалов, Гайч.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Ефремов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Золотов, Кузьмичёв, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.

ЦСКА — Урал

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