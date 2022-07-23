ЦСКА — «Сочи»: Карраскаль удвоил преимущество армейцев с передачи Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль удвоил преимущество своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» — 2:0.

На 56-й минуте колумбиец получил мяч на левом фланге после выноса вратаря армейцев Игоря Акинфеева со своей половины поля, обыграл Никиту Бурмистрова, вошел в штрафную и пробил в ближний от себя левый угол ворот.

24-летний Карраскаль забил во втором матче подряд. На его счету 2 гола в 2 встречах сезона-2022/23.