ЦСКА — «Родина»: Обляков забил второй гол армейцев

ЦСКА забил второй гол в матче 10-го тура РПЛ против «Родины» — 2:0.

Встреча проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 35-й минуте матча забил полузащитник армейцев Иван Обляков с передачи Ивана Олейникова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

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