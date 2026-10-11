«Ахмат» — «Балтика»: Сухой пожалел Келиану и не удалил его

На 86-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Балтика» (0:0) судья Алексей Сухой имел основания показать желтую карточку Мануэлу Келиану за грубую игру. Предупреждение стало бы для полузащитника грозненцев вторым в этой игре, первое он получил девятью минутами ранее, и за ним последовала бы красная карточка.

В том эпизоде Андрей Мендель опередил соперника и сыграл в мяч, а Келиану сильно ударил его шипами в голеностоп. Арбитр фол зафиксировал, посмотрел на номер грозненца и карточку из кармана не достал.