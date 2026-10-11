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Судейство

«Ахмат» — «Балтика»: Сухой пожалел Келиану и не удалил его

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Алексей Сухой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 86-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Балтика» (0:0) судья Алексей Сухой имел основания показать желтую карточку Мануэлу Келиану за грубую игру. Предупреждение стало бы для полузащитника грозненцев вторым в этой игре, первое он получил девятью минутами ранее, и за ним последовала бы красная карточка.

В том эпизоде Андрей Мендель опередил соперника и сыграл в мяч, а Келиану сильно ударил его шипами в голеностоп. Арбитр фол зафиксировал, посмотрел на номер грозненца и карточку из кармана не достал.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Балтика

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ФК Ахмат
ФК Балтика
Алексей Сухой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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