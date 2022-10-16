Больше за чемпионат Малком забивал только один раз

Полузащитник «Зенита» Малком, забив «Нижнему Новгороду», установил личный рекорд результативности в чемпионате России. В 13 турах бразилец отличился уже девять раз.

Только один раз за карьеру Малком выступал результативнее — в чемпионате Франции-2017/18 он записал на свой счет 12 голов и заработал приглашение в «Барселону».

Результативность Малкома в национальных чемпионатах