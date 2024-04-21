Богосавац: «После игры с «Балтикой» президент сказал, что верит в нас»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал победу в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«После игры с «Балтикой» (1:7) была тяжелая обстановка в команде. Но президент сказал, что верит в нас, что мы двигаемся дальше, и результат придет. Игроки тоже все сразу собрались. Мы знаем, что «Ахмат» сильная команда, наше место в верхней части таблицы. После разминки перед матчем с ЦСКА посмотрели друг другу в глаза и поверили в возможную победу», — приводит слова Богосаваца Metaratings.ru.

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. ЦСКА идет пятым (37 очков).