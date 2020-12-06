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Овчинников объяснил, почему Шкурин вышел в старте ЦСКА на матч с «Химками»

18:44
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Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» поделился ожиданиями от встречи.

— Состояние команды после поражения от «Вольфсберга»? Я думаю, что такие игры бесследно не проходят в плане психологии, — сказал Овчинников в эфире телеканала «Матч Премьер». — Старались за эти дни данный момент улучшить в команде. Насколько смогли это сделать — посмотрим сегодня. Верим в ребят, это разные турниры, они профессиональные футболисты. Нам отступать некуда, верим, что всё получится.

Изменения в составе? То, что касается Дзагоева, то вопрос ротации никто не отменял. За последние 10 дней выпала большая нагрузка на игроков, должны проводить ротацию Вводить новых футболистов. Не смогли отличиться в домашних играх Лиги Европы, дадим шанс Шкурину сыграть сегодня.

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ЦСКА — Химки

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