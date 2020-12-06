Овчинников объяснил, почему ЦСКА пропустил два гола во втором тайме матча с «Химками»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2) подвел итоги встречи. По мнению 50-летнего российского специалиста, красно-синие потеряли концентрацию во втором тайме.

— По матчу, думаю, первый тайм был неплохой, забили гол, не позволили сопернику ничего сделать, — сказал Овчинников. — Во втором потеряли концентрацию, пропустили два мяча, потеряли много сил, чтобы сравнять счет. В конце игра шла атака на атаку.

— Чего пытались добиться заменами Дзагоева и Эджуке? В первом тайме они были одними из лучших.

— Решение о заменах принимает главный тренер. Замены произошли. На мой взгляд, Эджуке неплохо выглядел, обострял. Согласен с оценкой. Но повторюсь — замены производит главный тренер.

В целом, мы не переходили в игру в два форварда — Чалов играл справа. Вариативность может быть разной — зависит от того, как складывается игра. Сегодня приняли такое решение. Где-то оно себя не оправдало.

(Константин Колмаков)