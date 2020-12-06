ЦСКА вырвал ничью в матче с «Химками» и остался на третьем месте в РПЛ
20:52
ЦСКА дома сыграл вничью с «Химками» (2:2) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе команды Виктора Гончаренко голы забили хавбек Никола Влашич (40-я минута) и форвард Илья Шкурин (54-я минута). У «Химок» отличились полузащитники Илья Кухарчук (47-я минута) и Резиуан Мирзов (51-я минута).
ЦСКА с 33 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 19 баллов и 12-я строчка.
Красно-синие не выигрывают на протяжении трех матчей в РПЛ.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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