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ЦСКА вырвал ничью в матче с «Химками» и остался на третьем месте в РПЛ

20:52
6 декабря. Москва. ЦСКА — «Химки» — 2:2. Эмоции Николы Влашича после забитого гола. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 декабря. Москва. ЦСКА — «Химки» — 2:2. Эмоции Николы Влашича после забитого гола. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Химками» (2:2) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды Виктора Гончаренко голы забили хавбек Никола Влашич (40-я минута) и форвард Илья Шкурин (54-я минута). У «Химок» отличились полузащитники Илья Кухарчук (47-я минута) и Резиуан Мирзов (51-я минута).

ЦСКА с 33 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 19 баллов и 12-я строчка.

Красно-синие не выигрывают на протяжении трех матчей в РПЛ.

ЦСКА — Химки

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