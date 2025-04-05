«Локомотив» — «Зенит»: гости остались в меньшинстве после удаления Педро

«Зенит» остался в меньшинстве в матче против «Локомотива» в 23-м туре РПЛ.

На 90+3-й минуте вторую желтую карточку при счете 1:1 получил полузащитник сине-бело-голубых Педро.