Чухлов похвалил футболистов «Краснодара» за игру в матче с «Крыльями»

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал победу «Краснодара» над самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ.

«Игроки «Краснодара» оставили у меня приятное впечатление в матче с «Крыльями Советов». Они играют очень интересно и разнообразно, у них хорошие физические данные», — приводит слова Чухлова RT.

После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На втором месте «Зенит» (29 очков).