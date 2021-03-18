Жена Мамаева в Instagram показала угрозы «любовницы» мужа

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаев Алана в своем Instagram сообщила, что «любовница» мужа Ирен Гарсия угрожает ей.

«Так кто кому угражет?» — написала в сторис супруга футболиста.

Вчера, 17 марта, адвокат предполагаемой «любовницы» Мамаева рассказала, что жена полузащитника угрожает смертью испанке.

3 марта, Алана Мамаева в Instagram сообщила, что футболист изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем.

Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу.