"Через стекло и решетку по телефону". Жена Кокорина рассказала, как часто общается с мужем

Дарья Валитова, гражданская жена и мать ребенка нападающего "Зенита" Александра Кокорина, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, рассказала, как общается с футболистом. Она также отметила, что последний раз видела мужа 19 марта – в его день рождения.

– Раз в месяц (вижусь с Сашей) через стекло и решетку, разговаривая по телефону, – в частности написала Валитова. – Сашу я видела последний раз 19 марта. Врачам "Зенита" до сих пор не дали разрешения пройти к нему. Все не очень (с коленом), мягко говоря.

– Было много интересного, – заметила также жена Кокорина на вопрос, поддержали ли подруги и есть ли разочаровавшие ее люди.

– Нам часто это говорят, – таким был ответ Валитовой на сообщение о похожей с мужем манере общения по ее интервью для программы Андрея Малахова.

Также девушка показала свою заставку на мобильном телефоне – Кокорина, который держит сына на плечах.

Инстаграм Дарьи Валитовой.

Сегодня уголовное дело в отношении нападающего "Зенита" и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, Кокорин вместе Мамаевым находится под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

Все о чемпионате России – здесь