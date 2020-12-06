Черевченко рассказал, чем он доволен в матче ЦСКА

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил игру своей команды в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:2).

«Что сказал команде в перерыве? Ничего не говорил, направили в нужное русло, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Первый тайм очень слабо сыграли, бывают такие игры, где надо терпеть, выжимать из себя всё. Забили два гола во втором тайме, жалко, что пропустили.

Появление Долгова? Сначала Кухарчук вышел нападающим, пришлось поставить на эту позицию, потом выпустили еще одного форварда. Доволен тактическими построениями. В любой игре есть ошибки, поговорим сегодня с ребятами, сделаем выводы. Еще два матча и шесть очков? Игра покажет, кто лучше готов».

В составе армейцев отличились Никола Влашич и Илья Шкурин. У «Химок» забивали Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.