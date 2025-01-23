Черчесов: «Комбинация «Зенита» «Артур и Вендел на выход, Луис Энрике на вход» — это очень грамотно»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в колонке для «СЭ» оценил трансферы «Зенита».

«Вот «Зенит» и среагировал, основываясь на том, что показал в первом круге. Видимо, в штабе хотят что-то обновлять. Не знаю конкретных сумм — своими глазами документы не видел. Но то, что питерцы сделали с комбинацией «Артур и Вендел (с лета) на выход, Луис Энрике на вход», это очень грамотно и профессионально. Потому что тот же Вендел теперь знает свое будущее. Он не будет играть, оставаясь в неведении по поводу своего будущего. «Зенит» получил «свежего», назову так, футболиста на определенную позицию, где тот добавит. И если Вендел прибавит, даже не в плане результативности, а в смысле эмоций, значит, команда уже станет сильнее. Плюс о Луисе Энрике хорошие отзывы, да и прошлогодний официальный титул «Король Америки» (приз лучшему южноамериканскому игроку года) о чем-то говорит. Правильным, на мой взгляд, стал и трансфер потерявшего мотивацию Клаудиньо — игрок даже такого класса, но без стимула способен стать источником негатива в раздевалке», — отметил Черчесов.

На этой неделе «Зенит» объявил о переходе нападающего Луиса Энрике из «Ботафого» — в бразильский клуб уже отправился полузащитник Артур, а хавбек Вендел доиграет сезон в России. Кроме того, сине-бело-голубые продали полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».