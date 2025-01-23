Медведев заявил, что у «Палмейраса» нет юридических оснований оспаривать трансфер Клаудиньо в «Аль-Садд»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что у «Палмейраса» нет никаких юридических оснований для оспаривания трансфера полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд».

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский клуб. В связи с этим президент «Палмейраса» Лейла Перейра сообщила, что игрок мог подписать контракт с ее клубом, утверждая, что между «Палмейрасом» и «Зенитом» были договоренности о переходе. Кроме того, Перейра обвинила Медведева во лжи.

«Как это всегда бывает, окончательное решение по переходу принимает игрок. То, что мы обменивались с «Палмейрасом» проектами документов, это тоже нормальная практика, чтобы сэкономить время. С юридической точки зрения «Палмейрасу» жаловаться не на что, никаких оснований оспорить этот трансфер нет. Мы с Перейрой лично знакомы. Если у нее были какие-то вопросы, предложения, она могла спокойно обсудить их с нами — что нужно сделать, чтобы Клаудиньо все-таки перешел в «Палмейрас».

Поэтому наша совесть тут абсолютно чиста. Еще раз хочу подчеркнуть, что без желания любого игрока его невозможно отправить никуда. У него был выбор между тремя клубами, трансферные условия примерно одинаковые, хотя для «Зенита» условия от «Аль-Садда» несколько лучше. Но при этом я при встрече с Клаудиньо сказал: «Решать тебе», и он сделал такой выбор», — цитирует Медведева ТАСС.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, он провел за команду 104 игры, забил 21 гол и сделал 26 голевых передач. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны.

По итогам сезона-2021/22 бразильца признали лучшим футболистом РПЛ. В феврале 2023 года игрок получил российское гражданство.