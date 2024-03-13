В «Арсенале» сообщили, что «Краснодар» не обращался насчет главного тренера Сторожука

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Александр Сторожук может возглавить «Краснодар».

«Мне ничего об этом не известно. У нас идет работа, Сторожук находится на рабочем месте, все хорошо. Обращался ли к нам «Краснодар»? Нет», — сказал Зотов «СЭ».

13 марта «Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера клуба.