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«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 апреля. Сочи. «Сочи» — «Зенит» — 0:0.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Сочи» принимал «Зенит» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле. Матч закончился вничью со счетом 0:0.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел в стартовом составе, но был заменен во втором тайме. Дзюба ни разу не забил в РПЛ в 2022 году.

Серия без голов в РПЛ у 33-летнего форварда составляет уже семь игр. В последний раз он забивал в ноябре прошлого года в 15-м туре с «Нижним Новгородом» (5:1) — в той игре он сделал хет-трик.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 49 очков и сохраняет первое место в турнирной таблице. «Зенит» опережает «Динамо», которой идет на второй строчке, на 3 балла.

«Сочи» не может выиграть на протяжении трех последних матчей. Тем не менее, команда остается на четвертом месте в таблице (39 очков).

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ахмата». Встреча пройдет 9 апреля.

«Сочи» проведет свой матч на следующий день: команде Владимира Федотова предстоит сыграть на выезде с «Уфой».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
Зенит
Сочи
Джанаев Дркушич Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 69) Юсупов (Мелкадзе, 69) Нобоа (Попов, 76) Макарчук Ангбан Кассьерра
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Алип, 87) Барриос Клаудиньо Кузяев Мостовой Сутормин (Юри Алберто, 65) Малком (Ерохин, 87) Дзюба (Сергеев, 66)
Предупреждения
Юрганов 45’, Мелкадзе 71’  -  Малком 42’
Судьи
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Шаламберидзе (Москва)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
ФК Зенит
ФК Сочи
3
21
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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