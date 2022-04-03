«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Сочи»

«Сочи» принимал «Зенит» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле. Матч закончился вничью со счетом 0:0.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел в стартовом составе, но был заменен во втором тайме. Дзюба ни разу не забил в РПЛ в 2022 году.

Серия без голов в РПЛ у 33-летнего форварда составляет уже семь игр. В последний раз он забивал в ноябре прошлого года в 15-м туре с «Нижним Новгородом» (5:1) — в той игре он сделал хет-трик.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 49 очков и сохраняет первое место в турнирной таблице. «Зенит» опережает «Динамо», которой идет на второй строчке, на 3 балла.

«Сочи» не может выиграть на протяжении трех последних матчей. Тем не менее, команда остается на четвертом месте в таблице (39 очков).

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ахмата». Встреча пройдет 9 апреля.

«Сочи» проведет свой матч на следующий день: команде Владимира Федотова предстоит сыграть на выезде с «Уфой».