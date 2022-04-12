«Нужно иметь совесть, чтобы такое говорить!». Экс-президент «Локо» резко отреагировал на слова Цорна

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Томаса Цорна о критике клуба со стороны бывших руководителей.

«Рангник от имени руководителей сказал, что в следующем сезоне клуб будет играть в Лиге чемпионов. Что сейчас говорит Цорн — мне непонятно. Под эту программу затратили огромные деньги. А кто за это будет отвечать? Давайте на десять лет растянем этот процесс! Зачем все было ломать? Зачем было увольнять Николича? А потом Цорн обижается на критику. Надо совесть иметь, чтобы такое говорить! Где сейчас Бека-Бека? Анджорин? Тикнизян в каждом матче удаляется! А за этих футболистов отдавали большие деньги. Это трансферы? Как тут не критиковать?» — сказал Наумов «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что критика в футболе является нормальным делом, когда она не касается дел внутри клуба.

«Локомотив» с 37 баллами занимает шестое место в Тинькофф РПЛ.