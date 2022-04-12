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«Нужно иметь совесть, чтобы такое говорить!». Экс-президент «Локо» резко отреагировал на слова Цорна

Бывший президент «Локомотива» Наумов резко отреагировал на интервью Томаса Цорна
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Томаса Цорна о критике клуба со стороны бывших руководителей.

«Рангник от имени руководителей сказал, что в следующем сезоне клуб будет играть в Лиге чемпионов. Что сейчас говорит Цорн — мне непонятно. Под эту программу затратили огромные деньги. А кто за это будет отвечать? Давайте на десять лет растянем этот процесс! Зачем все было ломать? Зачем было увольнять Николича? А потом Цорн обижается на критику. Надо совесть иметь, чтобы такое говорить! Где сейчас Бека-Бека? Анджорин? Тикнизян в каждом матче удаляется! А за этих футболистов отдавали большие деньги. Это трансферы? Как тут не критиковать?» — сказал Наумов «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что критика в футболе является нормальным делом, когда она не касается дел внутри клуба.

«Локомотив» с 37 баллами занимает шестое место в Тинькофф РПЛ.

Томас Цорн. Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна
Владислав Наумов
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ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
2
2
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

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